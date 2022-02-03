Зустріч радників у "Нормандії". Кулеба розповів, з якою позицією Україна поїде до Берліна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна на зустріч радників нормандського формату поїде з незмінною позицією. Глава МЗС підкреслив, що ніяких прямих переговорів з ОРДЛО не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі програми "Право на владу" .

"Ми поїдемо до Берліна, де відбудеться зустріч радників, з незмінною позицією: безпека - потім політична частина (мінських угод – ред.)", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що ніяких прямих переговорів з окремими районами Донецької та Луганської областями (ОРДЛО) не буде.