Встреча Путина и Байдена: названы ошибки Белого дома накануне саммита

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня. Экс-посол США в Украине и директор Евразийского совета при Atlantic Council Джон Хербст рассказал об ошибках Белого дома накануне саммита.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина" .

По его словам, самая большая ошибка - это отказ от санкций по "Северному потоку-2", о котором объявили в день встречи госсекретаря Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Это выглядело жестом в отношении не только Берлина, но и Москвы", - сказал он изданию.

Еще одна ошибка - слишком медленная реакция на многочисленные кибератаки из РФ и отсутствия заявлений накануне саммита о борьбе с мошенническими действиями Москвы.

Все это, по словам эксперта, посылало неправильные сигналы накануне саммита. Тем не менее дипломат призвал не впадать в излишний пессимизм, поскольку время до встречи в Женеве еще осталось.