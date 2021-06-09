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Зустріч Путіна і Байдена: названі помилки Білого дому напередодні саміту

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Київ, Середа 09 червня 2021 10:51
Зустріч Путіна і Байдена: названі помилки Білого дому напередодні саміту Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбудеться 16 червня. Екс-посол США в Україні і директор Євразійської ради при Atlantic Council Джон Гербст розповів про помилки Білого дому напередодні саміту.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

За його словами, найбільша помилка - це відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2", про який оголосили в день зустрічі держсекретаря Блінкена з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Це виглядало жестом щодо не тільки Берліна, але і Москви", - сказав він виданню.

Ще одна помилка - занадто повільна реакція на численні кібератаки з РФ і відсутності заяв напередодні саміту про боротьбу з шахрайськими діями Москви.

Все це, за словами експерта, посилало неправильні сигнали напередодні саміту. Проте дипломат закликав не впадати в зайвий песимізм, оскільки час до зустрічі в Женеві ще залишився.

Нагадаємо, Москва не очікує, що в результаті зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна вдасться досягти якихось проривних домовленостей.

Раніше Байден заявив, що підтримує Європу та її цінності. Він запевняє європейців, що це не зміниться і після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

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