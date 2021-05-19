Встреча Путина и Байдена: в Кремле назвали темы переговоров

В Кремле рассказали, что будут обсуждать президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на встрече. Они будут говорить о двухсторонних отношениях РФ и США.

По его словам, заявление Байдена о Путине-убийце не будет главной темой обсуждения во время их встречи.

Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двусторонних отношений. Вот это главные темы, которые на повестке дня", - сказал Песков.

Отметим, встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.