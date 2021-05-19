Зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі назвали теми переговорів

У Кремлі розповіли, що обговорюватимуть президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін на зустрічі. Вони говоритимуть про двосторонні відносини РФ і США.

За його словами, заява Байдена про Путіна-вбивцю не буде головною темою обговорення під час їхньої зустрічі.

"Ви знаєте, цей інцидент - це не головне, мова, звичайно, йде про стратстабільність, це хвилює весь світ, стосується всього світу. І наших двосторонніх відносин. Ось це головні теми, які на порядку денному", - сказав Пєсков.

Зазначимо, зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним пройде в найближчі тижні. Принаймні, з цього на сьогодні виходить американська адміністрація.