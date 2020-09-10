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Зустріч "нормандської четвірки" залежить від політичної волі Росії, - Кулеба

Мадрид, Четвер 10 вересня 2020 17:16
Зустріч "нормандської четвірки" залежить від політичної волі Росії, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна докладатиме всіх зусиль для того, що врегулювати конфлікт на Донбасі мирним та дипломатичних шляхом. Україна прагне провести зустріч лідерів "нормандської четвірки", але все залежить від політичної волі Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прес-конференції у Мадриді.

"Ми сподіваємося, що РФ проявить політичну волю для її (нормандської зустрічі - ред.) проведення і зробить кроки, необхідні для того, щоб наші лідери напрацювали конкретні результати", - наголосив він.

За його словами, якщо Росія виведе свої війська з України, то українська влада швидко реінтегрує окуповані території та "відновить там нормальне життя".

Зазначимо, зустріч у нормандському форматі - це переговори лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Востаннє зустріч лідерів цих країн відбулася у грудні минулого року в Парижі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, коли відбудеться зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

Крім того, Зеленський сподівається, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться відразу після переговорів політичних радників.

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