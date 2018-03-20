Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Зустріч "Нафтогазу" і "Газпрому" може відбутися в Женеві

НовиниЕнергетика    20.03.2018 - 15:11
Фото: "Нафтогаз" і "газпром" можуть зустрітися у Женеві (колаж РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз" і "газпром" можуть зустрітися у Женеві (колаж РБК-Україна)

Можлива дата зустрічі - після 20 березня

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" можуть провести зустріч в 20-х числах березня в Женеві. Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

"Зустріч - в 20-х числах березня. Швидше за все, в Женеві", - сказав джерело.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" підтвердила, що згодна провести зустріч з "Газпромом", у ході якої має намір проінформувати російську компанію про те, що не погоджується розірвати контракти на поставку і транзит газу, а також обговорити пропозицію "Нафтогазу" про перегляд транзитного тарифу.

Крім того, компанія збирається обговорити з російським монополістом виконання рішень Стокгольмського арбітражу.

За даними прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, російський "Газпром" винен Україні за різними судовими вироками 8,5 млрд доларів.

28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення по "транзитному" позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,5 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК раніше повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів.

 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Нафтогаз": ми зробимо все, щоб перешкодити "Газпрому" чинити тиск на країни ЄС "Газпром" винен Україні вже 8,5 млрд доларів
Теги: Газпром, встреча, Нафтогаз України
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top