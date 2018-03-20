Зустріч "Нафтогазу" і "Газпрому" може відбутися в Женеві

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" можуть провести зустріч в 20-х числах березня в Женеві. Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

"Зустріч - в 20-х числах березня. Швидше за все, в Женеві", - сказав джерело.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" підтвердила, що згодна провести зустріч з "Газпромом", у ході якої має намір проінформувати російську компанію про те, що не погоджується розірвати контракти на поставку і транзит газу, а також обговорити пропозицію "Нафтогазу" про перегляд транзитного тарифу.

Крім того, компанія збирається обговорити з російським монополістом виконання рішень Стокгольмського арбітражу.

За даними прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, російський "Газпром" винен Україні за різними судовими вироками 8,5 млрд доларів.

28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення по "транзитному" позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,5 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК раніше повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів.