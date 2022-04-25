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Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится, - МИД России

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Москва, Понедельник 25 апреля 2022 11:59
Встреча Лаврова и Кулебы в Стамбуле пока не готовится, - МИД России Фото: Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня не идет подготовка встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Но ее проведение не исключено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявили в МИД России, пока не идет подготовка встречи министров в Стамбуле. Но очная встреча возможна, когда будут достигнуты "содержательные договоренности".

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина и Россия работают над совместной декларацией для завершения войны.

Отметим, Анкара занимает посредническую позицию и готова принимать переговоры Киева и Москвы на всех уровнях. На днях президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил о заинтересованности в организации встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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