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Встреча Кулебы и Лаврова нужна, чтобы РФ имела адекватное представление о ситуации, - Подоляк

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Украина, Четверг 10 марта 2022 13:52
Встреча Кулебы и Лаврова нужна, чтобы РФ имела адекватное представление о ситуации, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал переговоры министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. По его словам, эта встреча была необходима, чтобы руководство РФ имело адекватное представление о ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Саммит министров Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова при посредничестве турецкой стороны является важным для того, чтобы высшее политическое руководство РФ было более беспристрастным и имело адекватное представление о ситуации. В Украине и в мире. Мы используем все коммуникационные каналы...",- написал Подоляк.

Напомним, сегодня Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров провели переговоры в турецкой Анталье.

Глава российского МИДа заявил, что Россия не нападала на Украину. В то же время украинский министр отметил, что Украина не может прекратить войну, если этого не хочет Россия.

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