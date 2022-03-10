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Зустріч Кулеби і Лаврова потрібна, щоб РФ мала адекватне уявлення про ситуацію, - Подоляк

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Україна, Четвер 10 березня 2022 13:52
Зустріч Кулеби і Лаврова потрібна, щоб РФ мала адекватне уявлення про ситуацію, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував перемовини міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. За його словами, ця зустріч була необхідна, щоб керівництво РФ мало адекватне уявлення про ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"Саміт міністрів Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова за посередництва турецької сторони є важливим для того, щоб вище політичне керівництво РФ було більш неупереджене та мало адекватне уявлення про ситуацію. В Україні і у світі. Ми використовуємо всі комунікаційні канали...", - написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні Дмитро Кулеба і Сергій Лавров сьогодні провели переговори в турецькій Антальї.

Очільник російського МЗС заявив, що Росія не нападала на Україну. Водночас український міністр зазначив, що Україна не може припинити війну, якщо цього не хоче Росія.

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