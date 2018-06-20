Встреча Климкина и Сийярто состоится в пятницу на Закарпатье

Стороны будут обсуждать языковую статью закона об образовании

На Закарпатье в пятницу, 22 июня, состоится встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Также будут присутствовать министры образования двух стран, сообщил Климкин в ходе брифинга в среду, 20 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

Стороны будут обсуждать языковую статью закона об образовании.

"Мы будем встречаться в пятницу на Закарпатье в формате: два министра иностранных дел и два министра образования. Мы с Лилией Гриневич едем туда завтра вечером. Наша позиция четкая - мы считаем, что украинские венгры должны оставаться на сто процентов венграми, но они должны стать на сто процентов гражданами Украины, поскольку сейчас они дискриминированы, потому что у многих у них нет знаний украинского. То, о чем мы говорим - это дать возможность каждому выучить украинский. Но конечно и понять, в какой стране они живут", - сказал Климкин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что в конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии относительно разногласий, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании.

Ранее Министерство образования и науки Украины и венгерская община провели переговоры относительно законопроекта "Об общем среднем образовании". В частности, стороны совместно работали над разработкой программ в рамках законопроекта.