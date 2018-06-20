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Зустріч Клімкіна та Сіярто відбудеться у п'ятницю на Закарпатті

НовиниПолітика    20.06.2018 - 15:06
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Сторони будуть обговорювати мовну статтю закону про освіту

На Закарпатті у п'ятницю, 22 червня, відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та глави МЗС Угорщини Петера Сіярто. Також будуть присутні міністри освіти двох країн, повідомив Клімкін у ході брифінгу в середу, 20 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Сторони будуть обговорювати мовну статтю закону про освіту.

"Ми будемо зустрічатися в п'ятницю на Закарпатті у форматі: два міністри закордонних справ та два міністри освіти. Ми з Лілією Гриневич їдемо туди завтра ввечері. Наша позиція чітка - ми вважаємо, що українські угорці мають залишатися на сто відстотків угорцями, але вони мають стати на сто відстотків громадянами України, оскільки зараз вони дискриміновані, бо у багатьох у них немає знань української. Те, про що ми кажемо - це можливість дати кожному вивчити українську. Але звичайно й зрозуміти, в якій країні вони живуть", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомляв, що наприкінці поточного тижня відбудеться міжурядова зустріч високого рівня між представниками України та Угорщини щодо розбіжностей, які виникли після ухвалення у вересні 2017 року нового українського закону про освіту.

Раніше Міністерство освіти і науки України та угорська громада провели переговори щодо законопроекту "Про загальну середню освіту". Зокрема, сторони спільно працювали над розробкою програм у рамках законопроекту. 

Сіярто звинуватив Раду Європи в недостатній турботі про угорців Закарпаття Клімкін прокоментував підсумки зустрічі із Сійярто
Теги публікації: Угорщина, Освіта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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