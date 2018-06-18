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На Закарпатті оголошено штормове попередження

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 18:58
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)
Фото: Ужгород (facebook.com/sergej.denisenko)

Очікується шквалисте посилення вітру 15-20 м/с

У Закарпатській області та м. Ужгород оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

"В найближчу годину та ввечері в східній та центральній частині території Закарпатської області очікуються грози. Під час грози місцями шквалисте посилення вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.

На Закарпатті буревій пошкодив дахи на сотнях будівель, зокрема на території Іршавського та Тячівського районів було пошкоджено покрівлі 250 будівель. Внаслідок негоди були знеструмлені 42 населені пункти області.

У західних областях України у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються грози Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Теги публікації: Закарпатська область, Штормовое предупреждение, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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