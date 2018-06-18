На Закарпатті оголошено штормове попередження

Очікується шквалисте посилення вітру 15-20 м/с

У Закарпатській області та м. Ужгород оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

"В найближчу годину та ввечері в східній та центральній частині території Закарпатської області очікуються грози. Під час грози місцями шквалисте посилення вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня в Ужгороді пройшов сильний град. Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.

На Закарпатті буревій пошкодив дахи на сотнях будівель, зокрема на території Іршавського та Тячівського районів було пошкоджено покрівлі 250 будівель. Внаслідок негоди були знеструмлені 42 населені пункти області.