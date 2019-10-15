Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами" была случайной, - МИД Украины

Фото: спикер МИД Екатерина Зеленко (РБК-Украина)

МИД Турции не привлекался к согласованию списков участников форума

Президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки "крымским депутатам", потому что Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, где состоялась встреча. Об этом в эфире "Громадського" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, после этой встречи Министерство иностранных дел сразу пригласило посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

"И сегодня мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые "депутаты" попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", - заявила пресс-секретарь.

Также она отметила, что Украина выразила обеспокоенность из-за того, что турецкая сторона не приняла действий, чтобы не допустить участия этих "депутатов" в форуме. В то же время посол уточнил, что МИД Турции не привлекался к согласованию списков участников форума.

Зеленко также подчеркнула, что этот случай еще раз продемонстрировал, что надо быть очень осторожными с сообщениями российских СМИ, которые по этой тебе рассказали о якобы отдельной встречу "депутатов" с президентом Турции.

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов", - объяснила она.

По мнению Зеленко, эта ситуация - "очередная провокационная попытка вбить клин между Украиной и Турцией".

При этом представитель МИД отметила, что и посол Турции, и МИД этой страны заверили украинскую сторону, что Турция неизменно продолжает поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и поддержанию суверенитета, также неизменной позиция Турции остается в защите крымскотатарского сообщества и непризнании попытки аннексии Крыма.

РБК-Украина сообщало, что президент Турции Раджеп Эрдоган в Стамбуле официально принял российскую делегацию, в состав которой вошли так называемые "крымские депутаты" Поклонская и Бальбек.