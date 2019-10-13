Представительство президента отреагировало на визит "крымских депутатов" в Турцию

Фото: Наталья Поклонская (kremlin.ru)

Представительство готовит запрос в МИД Украины по недопущению подобных инцидентов

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) отреагировало на официальный прием российской делегации с так называемыми "крымскими депутатами" Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком властью Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительства в Facebook.

Как сообщили в представительстве, сейчас готовится соответствующий запрос в Министерство иностранных дел Украины с целью принятия всех необходимых мер для предотвращения участия так называемых "представителей Крыма" в международных мероприятиях.

"Представительство готовит соответствующий запрос в МИД относительно принятия необходимых мер и работы с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборационистов в международных мероприятиях и предотвращению признания попытки аннексии АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - говорится в заявлении.

Кроме того, в представительстве выразили уверенность, что украинские правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям так называемых "представителей Крыма" Поклонской и Бальбека в пределах существующих и новых уголовных производств.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле официально принял российскую делегацию, в состав которой вошли коллаборационисты Поклонская и Бальбек. Информацию об официальном визите подтвердила и сама Поклонская.

Также РБК-Украина писало, что накануне в Турции состоялся организованный Россией "турецко-крымский экономический форум". Мероприятие принимал стамбульский отель Renaissance Polat. Украинское посольство в Турции призвало бойкотировать отель после данного инцидента.