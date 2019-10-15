Зустріч Ердогана з "кримськими депутатами" була випадковою, - МЗС України

Фото: спікер МЗС Катерина Зеленко (РБК-Україна)

МЗС Туреччини не притягувався до погодження списків учасників форуму

Президент Туреччини Реджеп Ердоган випадково потиснув руки "кримським депутатам", тому що Анкара не погодила списки гостей, які приїхали на форум в Стамбул, де відбулася зустріч. Про це в ефірі "Громадського" сообщила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

За її словами, після цієї зустрічі Міністерство закордонних справ відразу запросило посла Туреччини Ягмур Ахмета Гульдера.

"І сьогодні ми мали дуже відверта розмова про те, що це було за захід і яким чином сталося так, що ці горезвісні "депутати" потрапили в список учасників цього форуму. Посол чітко зазначив, що мова йде про випадковий характер, це не цілеспрямована акція", - заявила прес-секретар.

Також вона зазначила, що Україна висловила стурбованість з-за того, що турецька сторона не прийняла дій, щоб не допустити участі цих "депутатів" у форумі. У той же час посол уточнив, що МЗС Туреччини не притягувався до погодження списків учасників форуму.

Зеленко також підкреслила, що цей випадок ще раз продемонстрував, що треба бути дуже обережними з повідомленнями російських ЗМІ, які з цієї тобі розповіли про нібито окремою зустріч "депутатів" з президентом Туреччини.

"насправді мова йде про протокольному заході, як визначає протокол, глава держави привітав всіх учасників форуму та церемонії рукостискання взяли участь і ці двоє "депутатів", - пояснила вона.

На думку Зеленко, ця ситуація - "чергова провокаційна спроба вбити клин між Україною і Туреччиною".

При цьому представник МЗС зазначила, що і посол Туреччини, і МЗС цієї країни запевнили українську сторону, що Туреччина незмінно продовжує підтримувати Україну в захист її територіальної цілісності і підтримання суверенітету, також незмінною позиція Туреччини залишається в захисті кримськотатарської спільноти та невизнання спроби анексії Криму.

РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Раджеп Ердоган в Стамбулі офіційно прийняв російську делегацію, до складу якої увійшли так звані "кримські депутати" Поклонська і Бальбек.