Встреча в Берлине и новый антирекорд по коронавирусу: новости за 11 сентября

Коллаж РБК-Украина

В Берлине состоялась встреча советников "нормандской четверки", в Украине впервые более 3 тысяч новых случаев коронавируса, в Германии не исключают остановку строительства "Северного потока-2". Подробнее о том, что произошло в пятницу, 11 сентября, - в материале РБК-Украина

В Берлине состоялась встреча советников "нормандской четверки": что известно

Вчера, 11 сентября, в Берлине прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки".

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что политические советники "нормандской четверки" договорились о продлении режима прекращения огня на Донбассе.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что во время переговоров советников "нормандской четверки" украинская сторона согласилась внести в Верховную Раду вопрос корректировки принятого 15 июля постановления о назначении местных выборов.

Подробности – в материале РБК-Украина

В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев коронавируса

По состоянию на 11 сентября в Украине выявили резкое увеличение новых случаев коронавируса, за сутки заразились 3 144 человека. Больше всего заражений в Киеве, Тернопольской, Харьковской областях.

Тем временем Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Украина остается в "зеленой зоне".

На трассе Киев-Харьков произошло масштабное ДТП, пятеро погибших и 20 пострадавших

На автодороге Киев - Харьков произошла авария с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли 5 человек и 20 получили травмы.

Это произошло около 4 утра. Как установлено, водитель одного из грузовиков двигался в сторону Киева, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и "ВАЗ".

В Германии не исключают остановку строительства "Северного потока-2"

В Германии рассматривают вариант прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В Германии считают, что против России нужно вводить санкции.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Хайко Маас в эфире телеканала ZDF. Он отметил, что на повестку дня вынесут все варианты.

На Полесской таможни разоблачили масштабную схему по растаможиванию автомобилей

Должностные лица Полесской таможни организовали таможенное оформление автомобилей по заниженной стоимости. Это привело к убыткам государству на почти 103 миллиона гривен.

Правоохранители провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах проживания фигурантов дела. Были изъяты хозяйственная документация, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерная техника.

Мы начинаем дипломатическую войну: видео досмотра посла Украины в Беларуси

В сети появилось видео пограничного досмотра посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на белорусском пункте пропуска. На этой неделе посол вернулся после консультаций в Киеве.

Видео опубликовал Государственный пограничный комитет Беларуси.

На видео к нему обратился белорусский пограничник, который объяснил, что на него возложена функция пограничного контроля, в том числе осмотр автомобиля. В ответ Кизим разъяснил положения Венской конвенции.

РФ расценила полеты самолетов США над Украиной как отработку ракетных ударов

Российская Федерация расценила полеты военных самолетов США над Украиной как отработку ракетных ударов по своим объектам. Москва считает данную разведывательную операцию беспрецедентной. Об этом на брифинге заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, передает ТАСС.

По его словам, полеты иностранной боевой авиации над Украиной не способствуют разрядке напряженности в регионе. А операция самолетов-разведчиков НАТО 4 сентября была беспрецедентной.

Рейтинг кандидатов в мэры по городам: кто лидирует в предвыборной гонке

В рамках местных выборов 2020 в Украине 25 октября состоится голосование за кандидатов в мэры городов. У кого самые высокие шансы занять должность городского главы в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, а также более подробно о предвыборных рейтингах - на РБК-Украина.

У Медведчука нашли землю в Болгарии на 19 млн евро

Виктор Медведчук скупил практически 23 гектара земли на побережье Черного моря в Болгарии. Там у главы партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" находится земля, стоимостью почти 19 миллионов евро. Об этом стало известно из расследования Bihus.info.

Участки расположены на побережье Черного моря, в муниципалитетах Несебр, Поморие и Царево. Это популярные курортные регионы в Бургасской области Болгарии. Часть земли имеет назначение под виллы и курортно-рекреационные здания, часть - под сельское хозяйство.

На Украину надвигается резкое похолодание: названа дата

Погода в Украине начнет ухудшаться во второй половине месяца. Синоптики обновили карты и предупредили, что после 17-18 сентября во многих регионах ожидаются дожди и резкое снижение температуры.