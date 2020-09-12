Зустріч в Берліні та новий антирекорд по коронавірусу: новини за 11 вересня

Колаж РБК-Україна

В Берліні відбулася зустріч радників "нормандської четвірки", в Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків коронавируса, в Німеччині не виключають зупинку будівництва "Північного потоку-2". Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 11 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

В Берліні відбулася зустріч радників "нормандської четвірки": що відомо

Вчора, 11 вересня, в Берліні відбулася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що політичні радники "нормандської четвірки" домовилися про продовження режиму припинення вогню на Донбасі.

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що під час переговорів радників "нормандської четвірки" українська сторона погодилася внести до Верховної ради питання коригування ухваленої 15 липня постанови про призначення місцевих виборів.

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків коронавірусу

Станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились 3 144 людини. Найбільше заражень в Києві, Тернопільській, Харківській областях.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією. Україна лишається в "зеленій зоні".

На трасі Київ-Харків сталось масштабне ДТП, п'ятеро загиблих та 20 постраждалих

На автодорозі Київ - Харків сталася автопригода за участю двох вантажівок, мікроавтобуса та легкового автомобіля. В результаті аварії загинули 5 осіб та 20 отримали травми. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Це сталось біля 4 ранку. Як встановлено, водій однієї з вантажівок рухався в бік Києва, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та "ВАЗ".

У Німеччині не виключають зупинку будівництва "Північного потоку-2"

У Німеччині розглядають варіант припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в якості реакції на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. В Німеччині вважають, що проти Росії необхідно вводити санкції.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Хайко Маас в ефірі телеканалу ZDF. Він зазначив, що на порядок дений винесуть всі варіанти.

На Поліській митниці викрили масштабну схему з розмитнення автомобілів

Посадовці Поліської митниці організували митне оформлення автомобілей за заниженою вартістю. Це призвело до збитків державі на майже 103 мільйони гривень.

Правоохоронці провели 23 обшуки на митних постах "Луцьк", "Рівне", "Дубно", "Сарни" Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи. Були вилучені господарська документація, номерні знаки автотранспортних засобів, митні та комерційні документи, засоби зв‘язку, комп‘ютерна техніка.

Ми починаємо дипломатичну війну: відео огляду посла України в Білорусі

У мережі з'явилося відео прикордонного огляду посла України в Білорусі Ігоря Кизима на білоруському пункті пропуску. Цього тижня посол повернувся після консультацій в Києві.

Відео опублікував Державний прикордонний комітет Білорусі.

На відео до нього звернувся білоруський прикордонник, який пояснив, що на нього покладена функція прикордонного контролю, в тому числі огляд автомобіля. У відповідь Кизим роз'яснив положення Віденської конвенції.

РФ розцінила польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів

Російська Федерація розцінила польоти військових літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів по своїх об'єктах. Москва вважає дану розвідувальну операцію безпрецедентною. Про це на брифінгу заявив головнокомандувач російськими Повітряно-космічними силами Сергій Суровікін, передає ТАСС.

За його словами, польоти іноземної бойової авіації над Україною не сприяють розрядці напруженості в регіоні. А операція літаків-розвідників НАТО 4 вересня була безпрецедентною.

Рейтинг кандидатів в мери по містах: хто лідирує в передвиборній гонці

В рамках місцевих виборів 2020 в Україні 25 жовтня відбудеться голосування за кандидатів у мери міст. У кого найбільші шанси зайняти посаду міського голови в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, а також більш детально про передвиборчі рейтинги - на РБК-Україна.

У Медведчука знайшли землю в Болгарії на 19 млн євро

Віктор Медведчук скупив майже 23 гектари землі на узбережжі Чорного моря в Болгарії. Там у глави партії "Опозиційна платформа - за життя" знаходиться земля, вартістю майже 19 мільйонів євро. Про це стало відомо з розслідування Bihus.info.

Ділянки розташовані на узбережжі Чорного моря, в муніципалітетах Несебр, Поморіє і Царево. Це популярні курортні регіони в Бургаській області Болгарії. Частина землі має призначення під вілли та курортно-рекреаційні будівлі, частина - під сільське господарство.

На Україну насувається різке похолодання: названа дата

Погода в Україні почне погіршуватися у другій половині місяця. Синоптики оновили карти та попередили, що після 17-18 вересня у багатьох регіонах очікуються дощі та різке зниження температури.