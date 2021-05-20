Встреча Байдена с Путиным не может кардинально изменить ситуацию по Украине, - Кулеба

Встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не может кардинально изменить ситуацию в отношении Украины. Мысль о том, что одна встреча может существенно сразу изменить ситуацию является "примитивизацией" международных отношений.
Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в интервью "Радио НВ".
На вопрос журналиста, может ли встреча Байдена с Путиным кардинально изменить ситуацию в отношении Украины, Кулеба уверенно ответил: "нет...потому что все это слишком сложно". Он напомнил об опасениях общества в Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа, который действительно хотел перезагрузить отношения с Россией, но внешняя политика оказалась более сложной.
"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал - примитивизация внешней политики, - считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и что Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", - отметил Кулеба.
Напомним, президент США Джо Байден предложил лидеру России Владимиру Путину встретиться, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Ожидается, что встреча двух президентов состоится в июне, в одной из стран Европы.
Как писало РБК-Украина, в Кремле назвали основные темы встречи Путина с Байденом.
Сегодня украинский президент Владимир Зеленский рассказал о рисках для Украины от встречи Байдена и Путина.