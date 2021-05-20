Финляндия подтвердила готовность стать площадкой для встречи Байдена с Путиным

Министр иностранных дел Пекка Хаависто Финляндии сказал, что его страна готова предоставить площадку для проведения двусторонней встречи лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина . По его мнению, самое важное, чтобы эта встреча состоялась в принципе.

Об этом Хаависто заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе проходящего в Рейкьявике саммита Арктического совета, передает Yle .

"Мы в общих чертах заявили, что можем предложить все услуги, необходимые для развития двусторонних отношений великих держав", - сказал Хаависто.

По словам Хаависто, Финляндия в ходе беседы дала понять, что с ее точки зрения положительным было бы, если бы переговоры состоялись. Неважно, где это произойдет.

Как подчеркнул Хаависто, саммиты проводятся по всему миру, в разных уголках. Прошлая встреча глав России и США прошла в Хельсинки.

"Финляндия готова помочь. Обе стороны об этом знают. Важнее всего, чтобы встреча состоялась".