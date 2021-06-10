Встреча Байдена и Путина: жителей Женевы просят работать из дома в день саммита

В день встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным жителей Женевы просят работать из дома. И ограничить передвижение по городу.

Власти призвали людей работать из дома и по возможности избегать поездок.

"Государственный совет призывает всех к ответственности и пониманию, чтобы это важное событие могло пройти в прекрасных условиях, в женевских традициях уважения, приветствия и диалога", - говорится в заявлении государственного совета Женевы.

Кроме того, власти уже опубликовали информацию и карту, на которой указана закрытая для передвижения автомобилей и людей зона безопасности. В нее вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.