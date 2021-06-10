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Зустріч Байдена і Путіна: жителів Женеви просять працювати з дому в день саміту

Автор: РБК-Україна

В день зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним жителів Женеви просять працювати з дому. І обмежити пересування містом.

Про це пише місцеве видання The Local.

Влада закликала людей працювати з дому і по можливості уникати поїздок.

"Державна рада закликає всіх до відповідальності і розуміння, щоб ця важлива подія могла пройти в прекрасних умовах, в женевських традиціях поваги, вітання та діалогу", - йдеться в заяві державної ради Женеви.

Крім того, влада вже опублікувала інформацію і карту, на якій вказана закрита для пересування автомобілів і людей зона безпеки. До неї увійшов весь парк Ла Гранж, парк О-Вів, однойменний пляж. Закриті також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви, частина акваторії Женевського озера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Женеві ввели заборону на польоти дронів над містом і всією територією кантону у зв'язку із зустріччю Байдена і Путіна.

Американський президент зазначив, що заявить Путіну про наслідки втручання у справи інших країн.

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