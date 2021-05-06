Встреча Байдена и Путина выиграла время для Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "прекрасным примером дипломатии" будущую встречу между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он считает, что такой шаг позволил "выиграть время" для Украины.
Об этом Кулеба заявил в интервью CNN.
Глава украинского МИД считает, что на время подготовки встречи с Байденом Путин "не будет нарушать правила".
"Я понимаю тех, кто действительно обеспокоен (о саммите - ред.), из-за отсутствия информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха перед предательством. Но я вижу это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере, на данный момент", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее Байден заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2021 года. По его словам, она может состояться во время его весеннего турне по Европе, во время которого он, в частности, примет участие в саммите НАТО.
По информации советника Байдена Джейка Салливана, что во время встречи лидеры США и РФ намерены обсудить ситуацию вокруг Украины.