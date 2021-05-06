Встреча Байдена и Путина выиграла время для Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "прекрасным примером дипломатии" будущую встречу между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным . Он считает, что такой шаг позволил "выиграть время" для Украины.

Глава украинского МИД считает, что на время подготовки встречи с Байденом Путин "не будет нарушать правила".

"Я понимаю тех, кто действительно обеспокоен (о саммите - ред.), из-за отсутствия информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха перед предательством. Но я вижу это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере, на данный момент", - добавил Кулеба.