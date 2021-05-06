Кремль о встрече Байдена и Путина: место не определено, рассказать не о чем

Место возможной встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным до сих пор не определено. По поводу этой встречи нет конкретной информации.

"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - заявил Песков.

Сообщается, что ему задали вопрос, определен ли уже широкий список возможных площадок или конкретный город для организации этого саммита.

Напомним, ранее Байден заявил, что рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года. По его словам, она может состояться во время его весеннего турне по Европе, во время которого он, в частности, примет участие в саммите НАТО.

При этом Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц и аналитиков отмечает, что встреча может пройти в следующих городах -Хельсинки (Финляндия), Вена (Австрия), Рейкьявик (Исландия), Прага (Чехия), Любляна (Словения) и Баку (Азербайджан).

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает возможную встречу президентов США и России. По его мнению, диалог между этими странами должен быть.