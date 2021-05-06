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Кремль о встрече Байдена и Путина: место не определено, рассказать не о чем

Новина українською → Москва, Четверг 06 мая 2021 11:52
Кремль о встрече Байдена и Путина: место не определено, рассказать не о чем Фото: Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Место возможной встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным до сих пор не определено. По поводу этой встречи нет конкретной информации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Сообщается, что ему задали вопрос, определен ли уже широкий список возможных площадок или конкретный город для организации этого саммита.

"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - заявил Песков.

Напомним, ранее Байден заявил, что рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года. По его словам, она может состояться во время его весеннего турне по Европе, во время которого он, в частности, примет участие в саммите НАТО.

При этом Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц и аналитиков отмечает, что встреча может пройти в следующих городах -Хельсинки (Финляндия), Вена (Австрия), Рейкьявик (Исландия), Прага (Чехия), Любляна (Словения) и Баку (Азербайджан).

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает возможную встречу президентов США и России. По его мнению, диалог между этими странами должен быть.

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