Зустріч Байдена і Путіна виграла час для України, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "прекрасним прикладом дипломатії" майбутню зустріч між лідерами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним . Він вважає, що такий крок дозволив "виграти час" для України.

Глава українського МЗС вважає, що на час підготовки зустрічі з Байденом Путін "не буде порушувати правила".

"Я розумію тих, хто дійсно стурбований (про Саміт - ред.), через відсутність інформації, через теорії змови, через успадкований страх перед зрадою. Але я бачу це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні, на даний момент", - додав Кулеба.