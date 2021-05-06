Зустріч Байдена і Путіна виграла час для України, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "прекрасним прикладом дипломатії" майбутню зустріч між лідерами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним. Він вважає, що такий крок дозволив "виграти час" для України.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.
Глава українського МЗС вважає, що на час підготовки зустрічі з Байденом Путін "не буде порушувати правила".
"Я розумію тих, хто дійсно стурбований (про Саміт - ред.), через відсутність інформації, через теорії змови, через успадкований страх перед зрадою. Але я бачу це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні, на даний момент", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що розраховує на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у червні 2021 року. За його словами, вона може відбутися під час його весняного турне Європою, під час якого він, зокрема, візьме участь у саміті НАТО.
За інформацією радника Байдена Джейка Саллівана, що під час зустрічі лідери США і РФ мають намір обговорити ситуацію навколо України.