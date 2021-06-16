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Встреча Байдена и Путина: кто вошел в составы делегаций

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Женева, Среда 16 июня 2021 13:59
Встреча Байдена и Путина: кто вошел в составы делегаций Фото: появились составы делегаций (коллаж РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Стали известны составы делегаций США и России во время второго раунда переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве. Делегаты присоединятся к лидерам государств после их первой встречи в рамках саммита.

Об этом сообщает СNN.

"После первоначальной двусторонней встречи между президентами Байденом и Путиным и их высокопоставленными дипломатами (госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым) встреча расширится", - говорится в сообщении.

Кто присоединится к Байдену во время второго раунда переговоров:

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен
  • Советник по национальной безопасности Джейк Салливан
  • Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд
  • главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин
  • Джон Салливан, посол США в России, покинувший Москву в апреле на фоне обострения напряженности.

Кто присоединится к Путину:

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров
  • помощник президента РФ Юрий Ушаков;
  • пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
  • посол России в США Анатолий Антонов;
  • глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
  • замглавы МИД Сергей Рябков (курирует, в том числе, отношения с США);
  • заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует украинские вопросы);
  • спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путина и Байдена могут принять совместные документы, однако они будут неподписанными. Также не планируется принимать какие-либо документы в сфере кибербезопасности.

Отметим, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что тема Украины будет одной из важнейших во время переговоров Байдена и Путина.

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