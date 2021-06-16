Встреча Байдена и Путина: кто вошел в составы делегаций

Стали известны составы делегаций США и России во время второго раунда переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве . Делегаты присоединятся к лидерам государств после их первой встречи в рамках саммита.

"После первоначальной двусторонней встречи между президентами Байденом и Путиным и их высокопоставленными дипломатами (госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым) встреча расширится", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путина и Байдена могут принять совместные документы, однако они будут неподписанными. Также не планируется принимать какие-либо документы в сфере кибербезопасности.

Отметим, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что тема Украины будет одной из важнейших во время переговоров Байдена и Путина.