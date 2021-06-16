Встреча Байдена и Путина: кто вошел в составы делегаций
Стали известны составы делегаций США и России во время второго раунда переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве. Делегаты присоединятся к лидерам государств после их первой встречи в рамках саммита.
Об этом сообщает СNN.
"После первоначальной двусторонней встречи между президентами Байденом и Путиным и их высокопоставленными дипломатами (госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым) встреча расширится", - говорится в сообщении.
Кто присоединится к Байдену во время второго раунда переговоров:
- Госсекретарь США Энтони Блинкен
- Советник по национальной безопасности Джейк Салливан
- Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд
- главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин
- Джон Салливан, посол США в России, покинувший Москву в апреле на фоне обострения напряженности.
Кто присоединится к Путину:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров
- помощник президента РФ Юрий Ушаков;
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
- посол России в США Анатолий Антонов;
- глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
- замглавы МИД Сергей Рябков (курирует, в том числе, отношения с США);
- заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует украинские вопросы);
- спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путина и Байдена могут принять совместные документы, однако они будут неподписанными. Также не планируется принимать какие-либо документы в сфере кибербезопасности.
Отметим, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что тема Украины будет одной из важнейших во время переговоров Байдена и Путина.