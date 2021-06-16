Зустріч Байдена і Путіна: хто увійшов в склади делегацій
Стали відомі склади делегацій США і Росії під час другого раунду перемовин між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним в Женеві. Делегати долучаться до лідерів держав після їхньої першої зустрічі в рамках саміту.
Про це повідомляє СNN.
"Після початкової двосторонньої зустрічі між президентами Байденом і Путіним і їх високопоставленими дипломатами (держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим) зустріч розшириться", - йдеться в повідомленні.
Хто долучиться до Байдена під час другого раунду переговорів:
- Держсекретар США Ентоні Блінкен
- Радник з національної безпеки Джейк Салліван
- Заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд
- головний радник Ради національної безпеки щодо Росії Ерік Грін
- Джон Салліван, посол США в Росії, який покинув Москву в квітні на тлі загострення напруженості.
Хто приєднається до Путіна:
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
- помічник президента РФ Юрій Ушаков;
- прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков;
- посол Росії в США Анатолій Антонов;
- глава Генштабу РФ Валерій Герасимов;
- заступник голови МЗС Сергій Рябков (курує тому числі відносини з США);
- заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак (курує українські питання);
- спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.
Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі Путіна і Байдена можуть прийняти спільні документи, проте вони будуть непідписними. Також не планується приймати будь-які документи у сфері кібербезпеки.
Відзначимо, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що тема України буде однією з найважливіших під час переговорів Байдена і Путіна.