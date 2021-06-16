Зустріч Байдена і Путіна у вузькому форматі завершилася
Зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна у вузькому форматі завершилася. Вона затягнулася майже на дві години.
Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
За його словами, зустріч у вузькому форматі, на якій крім президентів були держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров завершилася о 16:19 (за київським часом).
Зазначимо, на першу частину відводилася приблизно година з чвертю, проте за фактом бесіда тривала майже дві години.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, хто приєднається до зустрічі в широкому форматі. З американського боку - радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, головний радник Ради національної безпеки по Росії Ерік Грін та посол США в Росії Джон Салліван.
З російського боку приєднаються помічник Путіна Юрій Ушаков, посол Росії в США Анатолій Антонов, глава російського Генштабу Валерій Герасимов, заступник голови МЗС Сергій Рябков, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак та спецпредставник по Сирії Олександр Лаврентьєв.
До цього стало відомо, що на зустрічі Байдена і Путіна можуть прийняти непідписні документи.