ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Встреча Байдена и Путина: в Кремле определятся в ближайшее время

Новина українською →
Москва, Вторник 25 мая 2021 13:54
Встреча Байдена и Путина: в Кремле определятся в ближайшее время Фото: Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время станет известно официальное решение по встрече президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, в Кремле обещают выступить с отдельным сообщением.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Отметим, накануне пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки встречи Байдена и Путина.

"Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - отметил Песков.

По его словам, на саммите могут поднять вопросы стабильности и контроля над вооружениями, но повестка дня будет формироваться после того, как встречу подтвердят официально.

Напомним, ранее американский телеканал NBC сообщил, что встреча Байдена и Путина скорее всего пройдет в Женеве. Именно этот город называют источники в Белом доме. Данную информацию подтверждала швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Но официально в Белом доме говорят, что работа по организации саммита продолжается. Место и дата встречи на высшем уровне пока не определены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Джозеф Байден встреча
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины