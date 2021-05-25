Встреча Байдена и Путина: в Кремле определятся в ближайшее время

В ближайшее время станет известно официальное решение по встрече президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным . В частности, в Кремле обещают выступить с отдельным сообщением.

Отметим, накануне пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки встречи Байдена и Путина.

"Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - отметил Песков.

По его словам, на саммите могут поднять вопросы стабильности и контроля над вооружениями, но повестка дня будет формироваться после того, как встречу подтвердят официально.