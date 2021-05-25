Зустріч Байдена і Путіна: у Кремлі визначаться найближчим часом
Найближчим часом стане відомо офіційне рішення щодо зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Зокрема, в Кремлі обіцяють виступити з окремим повідомленням.
Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
Зазначимо, напередодні прес-служба апарату Ради безпеки Росії повідомила, що зустріч секретаря Радбезу Миколи Патрушева і помічника президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана стала важливим етапом на шляху підготовки зустрічі Байдена і Путіна.
"Я зараз утримаюся від якихось коментарів з цього приводу, ми найближчим часом зробимо на цей рахунок повідомлення", - зазначив Пєсков.
За його словами, на саміті можуть підняти питання стабільності і контролю над озброєннями, але порядок денний буде формуватися після того, як зустріч підтвердять офіційно.
Нагадаємо, раніше американський телеканал NBC повідомив, що зустріч Байдена і Путіна швидше за все пройде в Женеві. Саме це місто називають джерела в Білому домі. Дану інформацію підтверджувала швейцарська газета Tages-Anzeiger.
Але офіційно в Білому домі кажуть, що робота з організації саміту триває. Місце і дата зустрічі на вищому рівні поки не визначені.