Встигнути до жовтня. Українці можуть отримати 5000 євро допомоги: що для цього потрібно

До 30 вересня 2024 року українські підприємці, які втратили свій бізнес через війну, можуть отримати додаткові гранти на відновлення у розмірі до 5000 євро. Програму "Грант від EU4Business для мікробізнесу" фінансують Європейський Союз та уряд Німеччини.

Для участі у програмі підприємцям необхідно подати заявку через портал "Дія", обрати ПриватБанк як банк-партнер, вказати інформацію про діяльність бізнесу до і після початку повномасштабної війни та визначити напрями використання грантових коштів. Варто зазначити, що напрямки не можуть змінюватися під час їхнього подальшого фінансування.

Заявки можна подати до 30 вересня 2024 року. Відбір переможців відбуватиметься на основі рівня постраждалості від війни, потенціалу для відбудови та якості плану відновлення бізнесу. Загалом гранти отримають 100 мікропідприємств із найбільш постраждалих регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Одеської областей.

Зазначимо, ПриватБанк долучився до програми у серпні 2023 року, ставши одним із уповноважених банків, через які підприємці мікробізнесу можуть отримати гранти для відновлення своєї діяльності. За результатами перших трьох етапів програми, більшість переможців конкурсу обрали саме ПриватБанк.