Підприємці в Україні можуть отримати грант до 15 тисяч доларів: які умови
Українські підприємці можуть отримати до 15 тисяч доларів на розвиток власної справи. Грант можна отримати у рамках програми "Створюй".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Грант можуть отримати:
- жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні;
- бізнес має бути у галузі виробництва та переробки;
- грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях,
- підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;
- бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працювати.
Як зазначають в уряді, кошти можна спрямувати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на купівлю програмного забезпечення і навчання (не більше 30% гранту).
Етапи отримання гранту:
- подання заявки на участь у першому етапі;
- розгляд заявки і запрошення до другого етапу;
- подання плану розвитку і документів;
- перевірка ділової репутації;
- ухвалення рішення про надання гранту;
- отримання гранту і розвиток виробництва.
Увага! Подати заявку для участі можна до 31 липня. Для цього потрібно заповнити форму на сайті.
Раніше РБК-Україна повідомляло, хто з українців може отримати грант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень на створення та розвиток бізнесу.
Більше про те, що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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