Підприємці в Україні можуть отримати грант до 15 тисяч доларів: які умови

Українські підприємці можуть отримати до 15 тисяч доларів на розвиток власної справи. Грант можна отримати у рамках програми "Створюй".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Грант можуть отримати: жінки-підприємиці ФОП/ТОВ/приватне підприємство з часткою участі понад 50%, які зареєстровані та діють в Україні;

бізнес має бути у галузі виробництва та переробки;

﻿﻿грантоотримувачі не повинні провадити діяльність на тимчасово окупованих територіях,

підприємиці не повинні мати заборгованостей перед держбюджетом і не мати притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію;

﻿﻿бізнес повинен бути офіційно зареєстрованим та працювати. Як зазначають в уряді, кошти можна спрямувати на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також на купівлю програмного забезпечення і навчання (не більше 30% гранту). Етапи отримання гранту: подання заявки на участь у першому етапі;

розгляд заявки і запрошення до другого етапу;

подання плану розвитку і документів;

перевірка ділової репутації;

ухвалення рішення про надання гранту;

отримання гранту і розвиток виробництва. Увага! Подати заявку для участі можна до 31 липня. Для цього потрібно заповнити форму на сайті.