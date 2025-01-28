Встигнути до 4 лютого? Хто має терміново пройти ВЛК та що буде, якщо цього не зробити

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Чому "обмежено придатним" потрібно пройти ВЛК

Минулої весни в Україні було затверджено нові статуси, які визначають ступінь придатності до військової служби.

Із законодавчих положень були виключені критерії "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

Українцям, які мали такі статуси до 4 травня 2024 року, призначили повторний медичний огляд військово-лікарської комісією (ВЛК) на визначення ступеня придатності до військової служби.

Для проходження повторної ВЛК "обмежено придатним" було встановлено термін 9 місяців від дати набрання чинності відповідного закону – до 4 лютого 2025 року включно.

Організацією медичного огляду військовозобов'язаних займаються Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем реєстрації. Направлення на ВЛК необхідно отримати в ТЦК та СП за повісткою чи відвідавши центр самостійно.

Який статус можуть отримати "обмежено придатні"

За результатами медичного огляду військовозобов'язаного, у постанові ВЛК може бути вказаний один із наступних статусів:

Придатний:

До військової служби. Придатність до виконання як бойових, так і небойових завдань.

Придатність до виконання як бойових, так і небойових завдань. До служби у виді Збройних Сил України. Придатність до служби у підрозділах Десантно-штурмових військ, морської піхоти, на підводних човнах, спеціальних спорудах тощо.

Придатність до служби у підрозділах Десантно-штурмових військ, морської піхоти, на підводних човнах, спеціальних спорудах тощо. До служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших допоміжних структурах. Придатність до служби у логістичних, медичних та інших підрозділах, але не в спеціальних або бойових підрозділах.

Непридатний:

До служби у виді ЗСУ або за військовою спеціальністю . Йдеться про непридатність до служби у спецпідрозділах, наприклад, ДШВ.

. Йдеться про непридатність до служби у спецпідрозділах, наприклад, ДШВ. До військової служби з переоглядом через 6-12 місяців . Під час воєнного стану такі військовослужбовці звільняються з запасу, але мають можливість перегляду стану здоров’я.

. Під час воєнного стану такі військовослужбовці звільняються з запасу, але мають можливість перегляду стану здоров’я. До військової служби з виключенням з військового обліку. Надається право на звільнення зі служби та виключення з обліку.

Тимчасово непридатний:

До проходження зборів (постанова приймається щодо військовозобов’язаних, резервістів, яких призивають на збори);

(постанова приймається щодо військовозобов’язаних, резервістів, яких призивають на збори); До військової служби (за наявності підстав по стану здоровʼя, до прикладу, особи, які перебувають у процесі лікування, реабілітації, або якщо визначити ступінь придатності наразі не можливо через прогресуюче захворювання).

Що загрожує порушникам

Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку. Тобто за непроходження повторного медогляду особам зі статусом "обмежено придатний" у встановлений термін до 4 лютого 2025, загрожує відповідальність.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

При цьому, якщо особа не пройде повторну ВЛК у відведений термін, у застосунку "Резерв+" не буде відображено ніяких змін у військово-обліковому документ. Проте якщо ТЦК надішле повістку на медогляд, а військовозобов’язаний не пройде його, то в "Резерв+" з'явиться статус "в розшуку".

Чи можуть продовжити термін проходження ВЛК після 4 лютого

З наближенням граничної дати проходження медичного огляду "обмежено придатних" стало відомо, що термін можуть продовжити, оскільки велика кількість громадян не встигла пройти ВЛК.

Як повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, понад 1 млн "обмежено придатних" ще не перепройшли ВЛК, бо чекали на виклик від ТЦК і СП.

Вона зазначила, що влада працює над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду "обмежено придатних" та відтермінувати застосування штрафних санкцій.

Заступниця керівника ОП уточнила, що через пропускну здатність наявних ВЛК потрібен додатковий час на проведення повторних оглядів:

"Звичайно, будуть вирішувати законодавці, але наша позиція - треба дати не менше трьох місяців. Ми розуміємо, що у нас є певна кількість ВЛК – 1036. І є більше мільйона людей, які мають пройти. І є пропускна здатність. Тож порахувавши, нам ще 3 місяці треба", – наголосила Верещук.

ВЛК за повісткою чи в "Резерв+"

За словами Ірини Верещук, затримка у проходженні військово-лікарської комісії "обмежено придатними" була викликана, зокрема, тим, що люди очікували на повістку від ТЦК. Проте невдовзі отримати направлення на медогляд можна буде без відвідування ТЦК та СП, а через "Резерв+".

Запуск послуги анонсували на кінець лютого 2025, але міністр оборони Рустем Умєров заявив, що вона стане доступна на місяць раніше.

Міністерство оборони наразі вже запустило бета-тестування онлайн-запису на ВЛК у "Резерв+". Сервіс працює наступним чином:

користувач надсилає запит;

керівник ТЦК підтверджує запит;

користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

"У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК", – зауважив Рустем Умєров.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації порталу Міноборони, Арміяinform, текст закону №3621, заяви міністра оборони Рустема Умєрова та заступниці керівника ОП Ірини Верещук.