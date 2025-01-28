Успеть до 4 февраля? Кто должен срочно пройти ВВК и что будет, если этого не сделать

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Почему "ограниченно пригодным" нужно пройти ВВК

Прошлой весной в Украине были утверждены новые статусы, которые определяют степень пригодности к военной службе.

Из законодательных положений были исключены критерии "ограниченно пригодный к военной службе" и "непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время".

Украинцам, которые имели такие статусы до 4 мая 2024 года, назначили повторное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией (ВВК) на определение степени пригодности к военной службе.

Для прохождения повторной ВВК "ограниченно годным" был установлен срок 9 месяцев с даты вступления в силу соответствующего закона – до 4 февраля 2025 года включительно.

Организацией медицинского осмотра военнообязанных занимаются Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту регистрации. Направление на ВВК необходимо получить в ТЦК и СП по повестке или посетив центр самостоятельно.

Какой статус могут получить "ограниченно пригодные"

По результатам медицинского осмотра военнообязанного, в постановлении ВЛК может быть указан один из следующих статусов:

Пригодный:

К военной службе. Пригодность к выполнению как боевых, так и небоевых задач.

Пригодность к выполнению как боевых, так и небоевых задач. К службе в виде Вооруженных Сил Украины. Пригодность к службе в подразделениях Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, на подводных лодках, специальных сооружениях и т.д.

Пригодность к службе в подразделениях Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, на подводных лодках, специальных сооружениях и т.д. К службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других вспомогательных структурах. Пригодность к службе в логистических, медицинских и других подразделениях, но не в специальных или боевых подразделениях.

Непригодный:

К службе в виде ВСУ или по военной специальности. Речь идет о непригодности к службе в спецподразделениях, например ДШВ.

Речь идет о непригодности к службе в спецподразделениях, например ДШВ. К военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев. Во время военного положения такие военнослужащие увольняются из запаса, но имеют возможность пересмотра состояния здоровья.

Во время военного положения такие военнослужащие увольняются из запаса, но имеют возможность пересмотра состояния здоровья. К военной службе с исключением из воинского учета. Предоставляется право на увольнение со службы и исключение из учета.

Временно непригоден:

К прохождению сборов (постановление принимается в отношении военнообязанных, резервистов, призываемых на сборы);

(постановление принимается в отношении военнообязанных, резервистов, призываемых на сборы); К военной службе (при наличии оснований по состоянию здоровья, к примеру, лица, находящиеся в процессе лечения, реабилитации, или если определить степень пригодности пока невозможно из-за прогрессирующего заболевания).

Что грозит нарушителям

Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК является нарушением правил воинского учета. То есть за непрохождение повторного медосмотра лицам со статусом "ограниченно пригодный" в установленный срок до 4 февраля 2025 года, грозит ответственность.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

При этом, если лицо не пройдет повторную ВВК в отведенный срок, в приложении "Резерв+" не будут отражены никакие изменения в военно-учетном документе. Однако если ТЦК пришлет повестку на медосмотр, а военнообязанный не пройдет его, то в "Резерв+" появится статус "в розыске".

Могут ли продлить срок прохождения ВВК после 4 февраля

С приближением граничной даты прохождения медицинского осмотра "ограниченно пригодных" стало известно, что срок может быть продлен, поскольку большое количество граждан не успело пройти ВВК.

Как сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, более 1 млн "ограниченно пригодных" еще не перепрошли ВЛК, потому что ждали вызов от ТЦК и СП.

Она отметила, что власть работает над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно пригодных и отсрочить применение штрафных санкций.

Заместитель руководителя ОП уточнила, что из-за пропускной способности имеющихся ВВК требуется дополнительное время для проведения повторных осмотров:

"Конечно, будут решать законодатели, но наша позиция - надо дать не менее трех месяцев. Мы понимаем, что у нас есть определенное количество ВВК – 1036. И есть больше миллиона людей, которые должны пройти. И есть пропускная способность. Так что посчитав, нам еще 3 месяца нужно", – подчеркнула Верещук.

ВЛК по повестке или в "Резерв+"

По словам Ирины Верещук, задержка в прохождении военно-врачебной комиссии "ограниченно пригодными" была вызвана, в частности, тем, что люди ожидали повестки от ТЦК. Однако вскоре получить направление на медосмотр можно будет без посещения ТЦК и СП, а через "Резерв+".

Запуск услуги анонсировали на конец февраля 2025, но министр обороны Рустем Умеров заявил, что она станет доступна на месяц раньше.

Министерство обороны уже запустило бета-тестирование онлайн-записи на ВВК в "Резерв+". Сервис работает следующим образом:

пользователь посылает запрос;

руководитель ТЦК подтверждает запрос;

пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

"В первую очередь, направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВЛК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, получивших бумажную повестку на прохождение ВВК", – отметил Рустем Умеров.

При подготовке материала использовались: публикации портала Минобороны, Армияinform, текст закона №3621, заявления министра обороны Рустема Умерова и заместителя руководителя ОП Ирины Верещук.