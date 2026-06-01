Встигнути до 30 червня: кому потрібно терміново використати гроші на медичний скринінг

Хто ризикує втратити виплату

У МОЗ нагадали, що учасники програми отримують 2000 гривень на проходження профілактичних обстежень. Для тих, хто отримав кошти до 1 травня 2026 року, встановлено кінцевий термін використання виплати - 30 червня 2026 року.

Після цієї дати невикористані гроші автоматично повернуть до держбюджету.

Водночас для українців, які подали заявку після 1 травня, діє інше правило: кошти доступні протягом двох місяців із моменту їх зарахування.

Для чого створили програму

У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, що програма "Скринінг здоров'я 40+" покликана допомогти людям вчасно виявляти ризики серйозних захворювань.

Лікарі наголошують, що багато небезпечних хвороб на ранніх стадіях можуть не мати помітних симптомів. Саме тому профілактичні обстеження дозволяють виявити проблеми ще до появи скарг на самопочуття.

Де можна пройти обстеження

Скористатися програмою можна в одному з 2089 медичних закладів по всій Україні. Для цього потрібно обрати медичний заклад, який бере участь у програмі, та записатися на прийом.

Перелік доступних закладів опублікований на спеціальному порталі програми скринінгу.

Що варто зробити зараз

У МОЗ закликають українців, які вже отримали 2000 гривень на проходження скринінгу, не відкладати обстеження на останні дні червня.

Адже після завершення встановленого терміну скористатися коштами вже не вдасться, а невикористаний залишок повернеться до державного бюджету.