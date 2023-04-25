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Не встигли зареєструватися: у Раді хочуть продовжити звільнення волонтерів від податків

Фото: волонтерів пропонують звільнити від податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Податкового кодексу України щодо підтримки волонтерської та благодійної діяльності. Пропонується включати волонтерів до Реєстру до закінчення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9237.

Як зазначається в пояснювальній записці, з 11 грудня 2022 року набрав чинності закон, за яким суми коштів, зібрані благодійниками - фізичними особами з 24 лютого 2022 року, не включаються до оподатковуваного доходу. Для цього вони повинні бути включені до Реєстру волонтерів. Також передбачалася можливість подання заяви в електронній формі.

Водночас, станом на 1 січня 2023 року відповідна технічна можливість була не впроваджена, у зв’язку з чим низка благодійників - фізичних осіб, що здійснювали збір на особисті банківські рахунки, не встигли нею скористатись. Особливо актуальна зазначена проблема для фізичних осіб, що виїхали за кордон та здійснювали збір благодійних пожертв за межами України, оскільки подати заяви вони можуть виключно через представника або поштою з обов’язковим нотаріальним посвідченням документів.

"Як наслідок, через низький рівень поінформованості суспільства значна частка благодійників - фізичних осіб не встигла скористатись відповідною можливістю та подати заяву про включення до Реєстру волонтерів до 1 січня 2023", - йдеться в повідомленні.

Що пропонує законопроект

Проектом закону передбачається внесення наступних змін до Податкового кодексу України:

  • - збільшити термін для включення благодійників - фізичних осіб до Реєстру волонтерів - до завершення дії правового режиму воєнного стан та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування;
  • - розширити перелік отримувачів благодійної допомоги, наданої благодійниками - фізичними особами, включеними до Реєстру волонтерів, особами, що постраждали внаслідок російської агресії;
  • - передбачити тимчасове призупинення обмежень щодо переліку товарів (робіт, послуг), що надаються фізичними особами - благодійниками, включеними в Реєстр волонтерів, в якості благодійної допомоги;
  • - звільнення від оподаткування сум на страхування життя та здоров’я волонтерів.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні різко зріс рівень довіри до майже до всіх інституцій. До волонтерів довіра зросла з 68% до 84%.

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