Не встигли зареєструватися: у Раді хочуть продовжити звільнення волонтерів від податків

Як зазначається в пояснювальній записці, з 11 грудня 2022 року набрав чинності закон, за яким суми коштів, зібрані благодійниками - фізичними особами з 24 лютого 2022 року, не включаються до оподатковуваного доходу. Для цього вони повинні бути включені до Реєстру волонтерів. Також передбачалася можливість подання заяви в електронній формі.

Водночас, станом на 1 січня 2023 року відповідна технічна можливість була не впроваджена, у зв’язку з чим низка благодійників - фізичних осіб, що здійснювали збір на особисті банківські рахунки, не встигли нею скористатись. Особливо актуальна зазначена проблема для фізичних осіб, що виїхали за кордон та здійснювали збір благодійних пожертв за межами України, оскільки подати заяви вони можуть виключно через представника або поштою з обов’язковим нотаріальним посвідченням документів.

"Як наслідок, через низький рівень поінформованості суспільства значна частка благодійників - фізичних осіб не встигла скористатись відповідною можливістю та подати заяву про включення до Реєстру волонтерів до 1 січня 2023", - йдеться в повідомленні.

Що пропонує законопроект

Проектом закону передбачається внесення наступних змін до Податкового кодексу України: