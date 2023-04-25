Не успели зарегистрироваться: в Раде хотят продлить освобождение волонтеров от налогов

Как отмечается в пояснительной записке, с 11 декабря 2022 года вступил в силу закон, согласно которому суммы средств, собранные благотворителями - физическими лицами с 24 февраля 2022 года, не включаются в налогооблагаемый доход. Для этого они должны быть включены в Реестр волонтеров. Также предполагалась возможность подачи заявления в электронной форме.

В то же время, по состоянию на 1 января 2023 года соответствующая техническая возможность была не внедрена, в связи с чем ряд благотворителей - физических лиц, осуществлявших сбор на личные банковские счета, не успели ею воспользоваться. Особо актуальна указанная проблема для физических лиц, выехавших за границу и осуществлявших сбор благотворительных пожертвований за пределами Украины, поскольку подать заявления они могут исключительно через представителя или по почте с обязательным нотариальным удостоверением документов.

"Как следствие, из-за низкого уровня осведомленности общества значительная доля благотворителей - физических лиц не успела воспользоваться соответствующей возможностью и подать заявление о включении в Реестр волонтеров до 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Что предлагает законопроект

Проектом закона предусматривается внесение следующих изменений в Налоговый кодекс Украины: