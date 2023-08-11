UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не встиг сховатися у бліндаж. Прикордонники показали, як знищили окупанта (відео)

Фото: прикордонники показали, як знищили окупанта, який не встиг сховатись у бліндаж (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники продовжують нищити російських окупантів. Один з них навіть не встиг добігти до бліндажа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Кацап не встиг добігти до бліндажа та зловив міну від наших прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Втрати РФ в Україні

На ранок п'ятниці, 11 серпня, втрати Росії у війні в Україні становили 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 252 780 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 15 ББМ та артсистем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні