Не встиг сховатися у бліндаж. Прикордонники показали, як знищили окупанта (відео)

Прикордонники продовжують нищити російських окупантів. Один з них навіть не встиг добігти до бліндажа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Кацап не встиг добігти до бліндажа та зловив міну від наших прикордонників", - йдеться в повідомленні.
Втрати РФ в Україні
На ранок п'ятниці, 11 серпня, втрати Росії у війні в Україні становили 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 252 780 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 15 ББМ та артсистем.
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