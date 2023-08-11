Понад 500 окупантів та 18 дронів. Генштаб назвав втрати РФ у війні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 11 серпня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 11 серпня, склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252780 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 15 ББМ та артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4290 (+12) од,

бойових броньованих машин - 8318 (+15) од,

артилерійських систем - 5043 (+15) од,

РСЗВ - 713 (+2) од,

засоби ППО - 471 (+2) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 313 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4197 (+18),

крилаті ракети - 1377 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7511 (+16) од,

спеціальна техніка - 756 (+10). Ситуація на фронті на ранок За даними Генштабу, сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Усього минулої доби сталося 34 бойові зіткнення. За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просуваються в Запорізькій області і намагалися закріпитися поблизу Урожайного, водночас росіяни продовжують активно атакувати на Куп'янському напрямі.