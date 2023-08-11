RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не успел спрятаться в блиндаж. Пограничники показали, как уничтожили оккупанта (видео)

Фото: пограничники показали, как уничтожили оккупанта, не успевшего спрятаться в блиндаж (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов. Один из них даже не успел добежать до блиндажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Кацап не успел добежать до блиндажа и поймал мину от наших пограничников", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

На утро пятницы, 11 августа, потери России в войне в Украине составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 15 ББМ и артсистем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине