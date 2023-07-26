Установленные россиянами мины на ЗАЭС могут взорваться в любой момент, - министр

Российские мины на оккупированной Запорожской АЭС могут взорваться в любой момент. Теракт на Каховской ГЭС свидетельствует, что оккупанты готовы к диверсиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в комментарии Politico.

"Оно может взорваться в любой момент. Мы просто не знаем, когда. Россияне полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это вызывает тревогу" , - сказал Галущенко.

Украинские власти предупреждают об опасности аварии на ЗАЭС, поскольку разрушение дамбы Каховской ГЭС свидетельствует, что Россия готова к терактам для достижения своих целей.

"Никто не верил нам, что Россия может сделать такую вещь, как взорвать дамбу. И посмотрите, что произошло. ЗАЭС всегда в центре внимания, Россия до сих пор не получила никакого наказания. Никакие санкции не были наложены на ее ядерную энергетику", - подчеркнул министр. .

Галущенко добавил, что российские оккупанты могут попытаться совершить диверсию на станции, чтобы остановить контрнаступление Украины. МАГАТЭ остается "шатким гарантом" того, что Запорожская АЭС может избежать сценария Каховской ГЭС.

"Хорошо, что они (эксперты МАГАТЭ, - ред.) там, выполняют свою работу. Но хотелось бы, чтобы они как технические специалисты объяснили, почему нарушается большинство протоколов безопасности. Эксперты делают свою работу... Российская оккупация является основной причиной, почему ЗАЭС находится в постоянной опасности", - подчеркнул глава Минэнерго.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что не обнаружили взрывчатку на станции. Однако вчера наблюдатели в отчете сообщили, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС.

Также отметим, что 24 июля оккупанты перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки".

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