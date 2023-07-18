Встановлені граничні ціни на електроенергію перешкоджають вільному імпорту, - Енергоспівтовариство

Відповідно до нього, взимку Україна потребуватиме імпорту електроенергії. Проте щоб задовольнити потреби енергосистеми, вартість електроенергії в Україні має відповідати європейській, що буде стимулювати до цього.

"Прогнозовані ціни на українському ринку "на добу наперед" (РДН), ймовірно, залишаться нижчими, ніж форвардні ціни в сусідніх державах-членах ЄС, таким чином мінімізуючи комерційні стимули для імпорту електроенергії з сусідніх держав-членів ЄС в Україну", - йдеться у звіті.

Наголошується, що дефіцит потужності в енергосистемі може виникнути в енергосистемі у будь-яку годину доби через такі фактори як зміна погоди і доступність генеруючих та розподільчих потужностей. Через це максимально встановлене цінове обмеження в €180 за МВт-год, яке діє лише у 4 вечірні години, не зможе повністю задовільнити потребу в імпорті.

"Таким чином, вищий рівень цінових обмежень протягом тривалого періоду (включно з годинами пік і поза піком) впливатиме на здатність України імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту", - пояснили у звіті.

В Енергоспівтоваристві нагадали, що на початку 2023 року, через відключення світла, деякі споживачі імпортували електроенергію з Європи не дивлячись на те, що вона була дорожче.

Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав регулятора лібералізувати ринок електроенергії та повністю відмовитися від прайс-кепів.