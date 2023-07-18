Установленные предельные цены на электроэнергию препятствуют свободному импорту, - Энергосообщество

Согласно ему, зимой Украина потребует импорт электроэнергии. Однако, чтобы удовлетворить потребности энергосистемы, стоимость электроэнергии в Украине должна соответствовать европейской, что будет стимулировать к этому.

"Прогнозируемые цены на украинском рынке "на сутки вперед" (РДН), вероятно, останутся ниже форвардных цен в соседних государствах-членах ЕС, таким образом минимизируя коммерческие стимулы для импорта электроэнергии из соседних государств-членов ЕС в Украину", - говорится. в отчете.

Отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме может возникнуть в энергосистеме в любое время суток из-за таких факторов, как изменение погоды и доступность генерирующих и распределительных мощностей. Поэтому максимально установленное ценовое ограничение в €180 за МВт-час, которое действует только в 4 вечерних часа, не сможет полностью удовлетворить потребность в импорте.

"Таким образом, более высокий уровень ценовых ограничений в течение длительного периода (включая часы пик и вне пика) будет влиять на способность Украины импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита", - пояснили в отчете.

В Энергосообществе напомнили, что в начале 2023 года, из-за отключения света, некоторые потребители импортировали электроэнергию из Европы, несмотря на то, что она была дороже.

Напомним, в конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал регулятора либерализовать рынок электроэнергии и полностью отказаться от прайс-кепов.