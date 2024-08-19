Встановлені на енергоринку прайс-кепи заважають збільшенню імпорту в деякі години, - експерт

Експерт пояснив, що для покращення ситуації зі світлом потрібно в першу чергу збільшити імпорт електроенергії. Однак зараз, через деякі бюрократичні перепони, ми використовуємо імпорт на 50-60%, тоді як треба хоча б на 80-90%.

"Є певні моменти негативні, що важко це зробити (збільшити імпорт електрики – ред.) через бюрократичні моменти, пов'язані з тим, що у нас, на жаль, діють прайс-кепи, які не дозволяють збільшити в деякі години комерційний імпорт", - сказав він.

Також Омельченко додав, що підприємства мають можливість працювати без відключень електрики, але для цього їм потрібно імпортувати 80% своїх потреб. Але не всі з них користуються цією можливістю.

Він підкреслив, що збільшення імпорту електроенергії дозволить мінімізувати кількість відключень світла під час спеки.

Раніше повідомлялося, що для розвитку енергоринків потрібно зменшити втручання держави в них і вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.