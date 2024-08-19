Установленные на энергорынке прайс-кепы мешают увеличению импорта в некоторые часы, - эксперт

Эксперт пояснил, что для улучшения ситуации со светом следует в первую очередь увеличить импорт электроэнергии. Однако сейчас, из-за некоторых бюрократических преград, мы используем импорт на 50-60%, тогда как нужно хотя бы на 80-90%.

"Есть определенные моменты негативные, что трудно это сделать (увеличить импорт электричества – ред.) из-за бюрократических моментов, связанных с тем, что у нас, к сожалению, действуют прайс-кепы, которые не позволяют увеличить в некоторые часы коммерческий импорт" , – сказал он.

Также Омельченко добавил, что предприятия могут работать без отключений электричества, но для этого им нужно импортировать 80% своих потребностей. Но не все из них пользуются этой возможностью.

Он подчеркнул, что увеличение импорта электроэнергии позволит минимизировать количество отключений света во время жары.

Ранее сообщалось, что для развития энергорынков нужно уменьшить вмешательство государства в них, и они должны работать по конкурентным и рыночным правилам.