Встановив світовий рекорд. Плавець Трусов завоював "золото" для України на Паралімпіаді

Результати України на Паралімпіаді

Варто зауважити, що Трусов завоював для України вже 11 золоту медаль Паралімпіади. До цього в ході змагань спортсмен отримав три "срібла".

При цьому "золото" Трусова стало другим для України протягом дня. Перше отримав плавець Ярослав Денисенко у запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Результати України за вівторок, 3 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.

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