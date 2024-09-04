UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Встановив світовий рекорд. Плавець Трусов завоював "золото" для України на Паралімпіаді

Фото: український плавець Трусов завоював медаль для України (x.com/Para_swimming)
Автор: Іван Носальський

Український спортсмен Андрій Трусов зміг здобути золоту медаль Паралімпіади на 50-метрівці вільним стилем (клас S7). Він встановив світовий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

У фінал 50-метрівки Трусов відібрався з результатом 27,31 секунди, що стало паралімпійським рекордом.

Вже у фіналі український спортсмен зміг покращити свій результат. Він досяг фінішу за 26,38 секунди. Такий показник є світовим рекордом.

Колумбієць Карлос-Даніель Серрано-Сарате, який посів друге місце, фінішував за 27,60 секунди.

 

Результати України на Паралімпіаді

Варто зауважити, що Трусов завоював для України вже 11 золоту медаль Паралімпіади. До цього в ході змагань спортсмен отримав три "срібла".

При цьому "золото" Трусова стало другим для України протягом дня. Перше отримав плавець Ярослав Денисенко у запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Результати України за вівторок, 3 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПарижПаралімпійські ігри 2024