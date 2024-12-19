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Встановили рекорд. Битва поглядів Усика і Ф'юрі тривала 11 хвилин

Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український боксер Олександр Усик і британський боксер Тайсон Ф'юрі провели заключну пресконференцію перед боєм. Вона завершилася рекордною битвою поглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пресконференції.

На пресконференції обидва боксери були досить небагатослівні.

Ф'юрі заявив, що "завдасть багато болю" своєму опонентові.

"Це все, що я можу сказати. Розмови вже були. У першому бою я говорив, жартував - всю свою кар'єру - цього разу я серйозний. Я збираюся завдати серйозної шкоди. Дивіться, як я буду працювати", - додав він.

Відповідь Усика була ще коротшою.

"Зараз у нас тут вистава зі світлом і камерами. Усе вирішиться в суботу", - зазначив Усик.

Битва поглядів почалася після того, як спортсмени відповіли на запитання журналістів. Ні Усик, ні Ф'юрі не хотіли відводити свій погляд.

 

У підсумку битва поглядів тривала 11 хвилин 20 секунд. У той час як Усик був спокійний, Ф'юрі відзначився агресивними заявами на адресу українського спортсмена.

Зокрема, британець пригрозив, що "знищить" українця на рингу.

Бій Усика і Ф'юрі

Нагадаємо, перший бій Усика і Ф'юрі відбувся в травні. Тоді український спортсмен зумів перемогти свого опонента.

Уже в суботу, 21 грудня, не раніше 24:00 відбудеться реванш. Бій пройде на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс