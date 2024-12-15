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Усик – Ф'юрі 2. Коли відбудеться битва поглядів: повний розклад заходів перед реваншем

Ер-Ріяд, Неділя 15 грудня 2024 16:12
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Усик – Ф'юрі 2. Коли відбудеться битва поглядів: повний розклад заходів перед реваншем Фото: До зустрічі Усика та Ф'юрі залишились лічені дні (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Організатори мегафайту в аравійському Ер-Ріяді визначилися з розкладом медіа-заходів, що передуватимуть поєдинку українця Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN.

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC та WBO у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф'юрі.

Переможець протистояння, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Офіційні заходи перед боєм розпочнуться у вівторок, 17 грудня.

Розклад медіа-заходів перед поєдинком Усик – Ф'юрі 2 (за київським часом):

  • Вівторок, 17 грудня, 19:00. Офіційна церемонія зустрічі Усика та Ф'юрі у Саудівській Аравії
  • Середа, 18 грудня, 18:00. Відкриті тренування Усика та Ф'юрі
  • Четвер, 19 грудня, 17:00. Початок останньої перед реваншем прес-конференції боксерів
  • П’ятниця, 20 грудня, 19:00. Офіційна церемонія зважування, яка традиційно завершиться битвою поглядів
  • Субота, 21 грудня, не раніше 24:00. Початок бою Усик – Ф'юрі

Усик – Ф'юрі 2. Коли відбудеться битва поглядів: повний розклад заходів перед реваншем

Послужний список Усика та Ф'юрі

Український чемпіон провів на профі-рингу 22 поєдинки. У них Усик лише перемагав, зокрема 14 разів нокаутом. Пояси WBA, WBO та IBF він здобув після першої перемоги над Ентоні Джошуа у вересні 2021 року. У травні 2024-го українець переміг чемпіона WBC Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. У червні українець добровільно відмовився від поясу IBF.

До зустрічі з Усиком непереможним був і Ф'юрі. Британець провів 36 поєдинків, 34 із яких завершив перемогами (24 нокаути). Натомість перший з трьої боїв проти американського боксера Деонтея Вайлдера британець звів унічию. Восени 2015-го він фактично завершив кар'єру іншої української ікони боксу – Володимира Кличка.

Раніше розповіли про гонорари та інші цікаві фінансові деталі майбутнього бою Усик – Ф'юрі 2.

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