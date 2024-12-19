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Установили рекорд. Битва взглядов Усика и Фьюри длилась 11 минут

Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинский боксер Александр Усик и британский боксер Тайсон Фьюри провели заключительную пресс-конференцию перед боем. Она завершилась рекордной битвой взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

На пресс-конференции оба боксера были достаточно немногословны. 

Фьюри заявил, что "причинит много боли" своему оппоненту. 

"Это все, что я могу сказать. Разговоры уже были. В первом бою я говорил, шутил - всю свою карьеру - в этот раз я серьезен. Я собираюсь нанести серьезный ущерб. Смотрите, как я буду работать", - добавил он. 

Ответ Усика был еще более коротким.

"Сейчас у нас тут представление со светом и камерами. Все решится в субботу", - отметил Усик. 

Битва взглядов началась после того, как спортсмены ответили на вопросы журналистов. Ни Усик, ни Фьюри не хотели отводить свой взгляд. 

 

В итоге битва взглядов продолжалась 11 минут 20 секунд. В то время как Усик был спокоен, Фьюри отличился агрессивными заявлениями в адрес украинского спортсмена. 

В частности, британец пригрозил, что "уничтожит" украинца на ринге. 

Бой Усика и Фьюри

Напомним, первый бой Усика и Фьюри состоялся в мае. Тогда украинский спортсмен сумел победить своего оппонента.

Уже в субботу, 21 декабря, не ранее 24:00 состоится реванш. Бой пройдет на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс