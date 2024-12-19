Установили рекорд. Битва взглядов Усика и Фьюри длилась 11 минут

На пресс-конференции оба боксера были достаточно немногословны.

Фьюри заявил, что "причинит много боли" своему оппоненту.

"Это все, что я могу сказать. Разговоры уже были. В первом бою я говорил, шутил - всю свою карьеру - в этот раз я серьезен. Я собираюсь нанести серьезный ущерб. Смотрите, как я буду работать", - добавил он.

Ответ Усика был еще более коротким.

"Сейчас у нас тут представление со светом и камерами. Все решится в субботу", - отметил Усик.

Битва взглядов началась после того, как спортсмены ответили на вопросы журналистов. Ни Усик, ни Фьюри не хотели отводить свой взгляд.

В итоге битва взглядов продолжалась 11 минут 20 секунд. В то время как Усик был спокоен, Фьюри отличился агрессивными заявлениями в адрес украинского спортсмена.

В частности, британец пригрозил, что "уничтожит" украинца на ринге.