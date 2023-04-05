ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Установили проектор. Украинские пограничники показывают белорусам последствия войны (видео)

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 21:26
Установили проектор. Украинские пограничники показывают белорусам последствия войны (видео) Иллюстративное фото: украинские пограничники показывают белорусам последствия войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники установили на границе с Беларусью проектор. На экране они показывают "коллегам" ужасные последствия помощи России в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, проектор установили на бывшем погранпереходе Новая Рудня. В видео присутствуют последствия ракетных ударов, которые, в частности, осуществлялись с территории Беларуси.

В "Беларускі Гаюн" уточняют, что с начала полномасштабной войны Россия выпустила не менее 721 ракеты по Украине с территории Беларуси.

Напомним, ранее белорусские пограничники пожаловались, что украинцы вывесили манекен, чтобы запугать их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь прикордонники Война России против Украины
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине