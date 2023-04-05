Установили проектор. Украинские пограничники показывают белорусам последствия войны (видео)
Иллюстративное фото: украинские пограничники показывают белорусам последствия войны (Getty Images)
Украинские пограничники установили на границе с Беларусью проектор. На экране они показывают "коллегам" ужасные последствия помощи России в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Как отмечает мониторинговая группа, проектор установили на бывшем погранпереходе Новая Рудня. В видео присутствуют последствия ракетных ударов, которые, в частности, осуществлялись с территории Беларуси.
В "Беларускі Гаюн" уточняют, что с начала полномасштабной войны Россия выпустила не менее 721 ракеты по Украине с территории Беларуси.
Напомним, ранее белорусские пограничники пожаловались, что украинцы вывесили манекен, чтобы запугать их.
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